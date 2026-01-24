À la fin du quatrième trimestre 2025, les principaux indicateurs d’activité bancaire affichent des évolutions contrastées, marquées par une progression soutenue des dépôts de la clientèle, mais aussi par un repli de l’activité de crédit et une pression accrue sur les charges.

L’encours des créances sur la clientèle s’est établi à 10 336 MDT à fin décembre 2025, contre 10 577 MDT un an plus tôt. Cette évolution correspond à une baisse de 2,3% sur un an.

À l’inverse, les dépôts de la clientèle ont enregistré une progression notable. Ils ont atteint 10 020 MDT à fin décembre 2025, contre 9 009 MDT à fin décembre 2024, soit une hausse de 11,2%. Cette évolution renforce la base de ressources de l’établissement et améliore sa capacité de financement interne.

Repli des ressources empruntées et stabilité relative des revenus

Les emprunts et ressources spéciales ont poursuivi leur repli. Leur encours a diminué de 7,8% pour s’établir à 1 442 MDT à fin décembre 2025, contre 1 565 MDT un an auparavant.

Sur le plan des revenus, les produits d’exploitation bancaires ont atteint 1 438 MDT à fin décembre 2025, contre 1 446 MDT à fin décembre 2024. Cette évolution correspond à une légère contraction de 0,6% sur un an. Les charges d’exploitation bancaires, en revanche, ont progressé de 1,5%, passant de 745 MDT à 756 MDT sur la même période.

Produit Net Bancaire en baisse et hausse marquée des charges

Sous l’effet combiné de la quasi-stagnation des produits et de l’augmentation des charges, le Produit Net Bancaire (PNB) s’est établi à 681,5 MDT à fin décembre 2025, contre 701,2 MDT à fin décembre 2024. Cela représente une diminution de 2,8% sur un an.

Parallèlement, les charges générales d’exploitation ont connu une hausse significative de 19,2%, pour atteindre 85 MDT, contre 72 MDT un an plus tôt.

Les frais du personnel ont également progressé. Ils se sont établis à 207 MDT à fin décembre 2025, contre 189 MDT à fin décembre 2024, soit une augmentation de 9,2%. Cette hausse pèse directement sur la structure des coûts et contribue à la pression observée sur le PNB.

Dans l’ensemble, les indicateurs à fin décembre 2025 traduisent un renforcement de la collecte de dépôts, mais aussi un environnement de rentabilité plus contraint, marqué par la baisse des crédits et la progression des charges.