Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi matin, au palais de Carthage, l’ambassadrice de la République de Pologne en Tunisie, Justyna Porazińska, qui lui a rendu une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, le Chef de l’État a exprimé la volonté de la Tunisie de renforcer et de diversifier davantage sa coopération avec la République de Pologne, de manière à s’ouvrir sur plusieurs domaines et de nouvelles perspectives prometteuses et à contribuer à la réalisation de projets communs servant les intérêts des deux peuples amis.

De son côté, l’ambassadrice de Pologne a salué la coopération bilatérale et les relations d’amitié historiques unissant les deux pays, soulignant l’intérêt de son pays à poursuivre le renforcement de la coopération avec la Tunisie dans l’ensemble des domaines.