La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a annoncé, vendredi, la mise en place d’un programme spécial doté d’une enveloppe de 12 millions de dinars, destiné aux agriculteurs du secteur des cultures maraîchères, à la suite des récentes précipitations enregistrées dans plusieurs régions.

Mis en œuvre en coordination avec les services techniques du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ce programme concerne les gouvernorats de Nabeul, de Monastir, de Bizerte, de l’Ariana, de la Manouba et de Ben Arous.

Il vise à octroyer des prêts aux agriculteurs sinistrés afin de les aider à surmonter les difficultés occasionnées par les intempéries et à exploiter les précipitations enregistrées pour améliorer les niveaux de production.

Les prêts seront accordés sans garanties ni apport personnel, avec un plafond maximal de 10 000 dinars, une durée de remboursement pouvant atteindre trois ans, ainsi qu’une période de grâce variable selon la nature des activités agricoles.

La mise en œuvre du programme débutera par la réception des demandes et les opérations d’évaluation des dossiers, à partir du lundi 26 janvier 2026 et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mars 2026, dans les agences de la BTS.

Elle intervient suite à des inondations meurtrières causées par la tempête “Harry”, lesquelles ont frappé plusieurs régions de Tunisie, faisant des morts, déplaçant des dizaines de personnes et causant d’importants dégâts aux infrastructures. Aucun bilan officiel des dégats matériels n’a été publié jusqu’à présent.