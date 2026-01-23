Les opportunités d’exportation tunisiennes vers le marché indien seront au coeur d’un Webinaire, qui sera organisé, le 30 janvier 2026, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Les entreprises tunisiennes intéressées par le marché indien et souhaitant participer à ce Webinaire ayant pour thème “Marché de l’Inde : opportunités d’affaires et d’exportation”, sont invités à soumettre leur candidature en ligne.

Les opportunités d’exportation tunisiennes inexploitées vers le marché indien sont estimées à près de 214 millions de dollars (environ 724 millions de dinars), selon CEPEX, en dépit d’une nette progression des échanges commerciaux entre les deux pays.

Ces échanges ont atteint environ 800 millions de dollars en 2024 (soit près de 2,4 milliards de dinars), traduisant une dynamique positive qui reste toutefois en deçà des capacités réelles d’exportation tunisiennes vers ce marché à fort potentiel.

En 2024, l’Inde s’est classée neuvième fournisseur de la Tunisie et seizième client en matière d’exportations, soulignant la marge de progression encore disponible pour les produits tunisiens.