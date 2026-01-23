La Tunisie et l’Italie ont signé jeudi à Tunis un accord de partenariat visant la protection et la mise en valeur de trois sites archéologiques majeurs du gouvernorat de Nabeul, dans le cadre du renforcement de leur coopération culturelle et scientifique en matière de patrimoine.

La convention a été paraphée au siège du ministère des Affaires culturelles entre l’Institut national du patrimoine (INP) représenté par son directeur général Tarek Baccouche, et l’Institut central italien de restauration, représenté par son directzeur Luigi Olivieri, sous l’égide de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, et en présence du ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli.

D’une durée de 36 mois, le programme concerne les sites archéologiques de Kerkouane, Néapolis et Pupput. Il prévoit des opérations de réhabilitation, de conservation et de valorisation, ainsi que des actions de promotion aux niveaux national et international, indique un communiqué publié ce soir sur le site du ministère des Affaires culturelles

L’accord inclut également des volets de formation dans les domaines de la restauration du patrimoine et de la planification des interventions sur les monuments historiques, la formation de guides touristiques locaux, ainsi que l’organisation d’ateliers dédiés aux métiers traditionnels, notamment la poterie, emblématique de la région du Cap Bon. Le projet sera supervisé conjointement par des équipes scientifiques tunisiennes et italiennes.

À cette occasion, la ministre des Affaires culturelles a salué une coopération « riche et structurante », susceptible de s’élargir à d’autres secteurs culturels tels que la musique, le cinéma, le théâtre et les arts plastiques.

De son côté, le ministre italien de la Culture a réaffirmé l’engagement de son pays à poursuivre cette dynamique de coopération, soulignant l’importance de la préservation et de la valorisation du patrimoine comme levier d’échange scientifique et culturel entre les deux rives de la Méditerranée.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, de membres de la délégation italienne et de responsables du ministère des Affaires culturelles.