Une rencontre musicale avec la romancière-artiste Wafa Ghorbel autour de son dernier roman “Fleurir”, est prévue le samedi 24 janvier à 16H00 à l’auditorium d l’Institut français de Sousse.

Intitulée “Traversée”, la rencontre-performance prendra la forme d’une lecture musicale où la voix de l’autrice dialoguera avec les notes d’un oud avec le virtuose luthiste Hichem Ktari, pour un moment où littérature et musique se répondent au fil d’une expérience qui met en lumière la force émotionnelle d’un roman traversé par la musique, la mémoire et les fragments de vie qui nourrissent les résiliences de chacun.

Romancière, universitaire et chanteuse franco-tunisienne, Wafa Ghorbel est membre du Parlement des Ecrivaines Francophones. Elle est l’autrice de trois romans en langue française : “Le Jasmin noir” , Prix Comar d’Or, Découverte 2016, “Le Tango de la déesse des dunes”, Prix du roman de la FILT 2018 / Prix du CREDIF 2018 et “Fleurir”, Prix Spécial du Jury Comar d’Or 2024.