Dans le cadre de la 7ème édition du Festival International des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC), prévue du 1er au 8 février 2026, le Centre National des Arts de la Marionnette organise du 19 au 31 janvier 2026 une résidence artistique autour du thème “Les ombres, du réel au fantastique” .

Mené sous la direction de Hédi Krissaane, metteur en scène, marionnettiste et formateur spécialisé dans le théâtre d’ombres contemporain, ce projet consacré au théâtre d’ombre, l’une des plus anciennes formes de spectacle populaire, s’inspire des ombres de notre quotidien et explore leurs formes, leurs transformations et leur potentiel dramatique.

L’atelier propose une approche technique et théâtrale de l’écriture avec les ombres et ce par l ‘étude des relations entre lumière, corps et ombre et des bases techniques et linguistiques du théâtre d’ombre contemporain.

Hédi Krissaane est marionnettiste, metteur en scène d’origine tunisienne résidant en France. Après des études d’arts dramatique à Tunis il a obtenu son DEA en Arts du spectacle en France. Il est membre fondateur de l’association “Pars-Cours de Marionnettes”.