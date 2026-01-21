Le marché Boursier a clôturé la séance, de mercredi, 21 janvier 2026, proche de l’équilibre (-0,05 %) à 13 948,12 points, dans un flux relativement soutenu de 9,4 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre SIAME s’est offert la plus forte hausse de la séance. L’action du spécialiste des appareillages électriques s’est envolée de 5,6 % à 2,850 D, dans un maigre flux de 45 mille dinars.

Le titre MPBS a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du spécialiste des panneaux de bois a signé une avancée de 4,9 % à 8,210 D notant que la valeur a drainé des échanges de 234 mille dinars sur la séance.

Le titre EURO-CYCLES a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de –2,8 % à 12,050 D, en générant un volume de 491 mille dinars.

Le titre LAND’OR s’est, également, mal comporté sur la séance. L’action du producteur de fromages s’est délestée de –2,5 % à 15,500 D faisant savoir que la valeur a été transigée à hauteur de 133 mille dinars sur la séance.

CIL a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a régressé de –1,8 % à 30,440 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 979 mille dinars.