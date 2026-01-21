Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, en visite de travail à Amman, a été reçu, mercredi, par le Roi Abdallah II de Jordanie, au Palais Al-Husseiniya.

À cette occasion, le ministre a transmis au souverain hachémite les salutations fraternelles et les marques de considération du président Kaïs Saïed, ainsi que ses meilleurs vœux de santé et de progrès continu au peuple jordanien frère.

De son côté, le Roi Abdallah II a chargé le ministre de transmettre ses salutations et ses vœux les plus sincères de prospérité et de progrès au Président de la République et au peuple tunisien frère, indique le département des Affaires étrangères.

Il a réaffirmé la volonté de la Jordanie de renforcer et d’élargir les relations de fraternité et de coopération avec la Tunisie dans divers domaines, dans l’intérêt commun des deux peuples, tout en soulignant l’importance d’une coordination étroite face aux défis régionaux et internationaux actuels, ajoute la même source.

Lors de cette rencontre, le ministre a affirmé la solidité des relations unissant la Tunisie et la Jordanie, fondées sur des liens historiques, civilisationnels et culturels profonds entre les deux peuples frères.

Il a également réitéré l’engagement de la Tunisie à promouvoir davantage la coopération bilatérale dans divers domaines.