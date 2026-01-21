Les opportunités de coopération tuniso-française en matière de protection de l’enfance dans les milieux scolaires et cybernétiques ont été au centre d’un entretien tenu, ce mercredi en France, entre l’ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled et Sarah El Haïry, ancienne ministre déléguée chargée de l’enfance, de la jeunesse et des familles, et actuelle Haute Commissaire à l’Enfance.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ambassade, l’entretien a aussi porté sur les opportunités de partenariat en matière de formation et de l’encadrement des professionnels en charge de l’enfance.