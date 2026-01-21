Environ 174 accords de coopération et de partenariat ont été signés entre des acteurs économiques tunisiens, algériens et libyens et des engagements ont été pris pour établir des partenariats bilatéraux ou tripartites entre les trois pays et ce lors de la première édition du « One Business Forum », évènement consacré à la promotion de l’initiative privée, organisé, le 20 janvier 2026, à Tunis, par l’Organisation Nationale des Entrepreneurs (ONE).

Le forum s’inscrit dans une dynamique de promotion de l’entrepreneuriat et de renforcement du tissu économique, avec un accent particulier sur le développement de collaborations fructueuses, notamment avec la Libye et l’Algérie. Il a rassemblé TPE, PME, startups, institutions financières et investisseurs pour créer des opportunités concrètes de financement et de partenariat.

Plus de 380 acteurs économiques et officiels tunisiens y ont pris part, outre une délégation d’une quarantaine de chefs d’entreprise et de responsables de l’Algérie et une quinzaine d’entreprises et de représentants d’organismes économiques de la Libye.

Les représentants des structures étatiques des trois pays participants à ce forum se sont engagés à redoubler d’efforts pour faciliter les procédures, assouplir les législations et les réglementations et œuvrer à leur harmonisation afin de faciliter les échanges et les partenariats et de permettre aux petites et moyennes entreprises, aux startups et aux entreprises privées tunisiennes, libyennes et algériennes d’accéder aux marchés africains, arabes, moyen-orientaux et étrangers.

Des rencontres bilatérales entre les différentes entreprises ont également eu lieu en marge de ce forum afin de renforcer le réseautage et l’échange d’expériences entre les tissus économiques des trois pays voisins.

S’exprimant à l’ouverture de ce Forum, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Jebri, a souligné que l’orientation prise par l’Etat consiste à promouvoir davantage l’entrepreneuriat féminin afin d’atteindre un taux d’au moins 30%, indiquant que son département se penche actuellement sur la finalisation de la stratégie nationale pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin à l’horizon 2035.

Le ministère a également engagé les préparatifs pour la deuxième phase du programme national pour l’entreprenariat féminin et l’investissement sensible au genre « Raidet », et ce dans le cadre des orientations stratégiques du plan de développement 2026 -2030 a encore fait savoir la ministre, précisant que ce programme a contribué jusqu’à présent à la création de 12 000 emplois directs et à la mise en place d’une approche nationale intégrée pour l’entrepreneuriat féminin.

De son côté, le directeur général des petites et moyennes entreprises au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Kamel Hendaoui, a mis l’accent sur les facilités accordées par l’Etat aux PME, évoquant, entre autres, le programme de restructuration financière des petites et moyennes entreprises qui permet à ces dernières de rééchelonner leurs dettes bancaires avec la garantie de l’État, les incitations octroyées aux nouveaux promoteurs, la contribution de l’Etat aux coûts de conformité aux exigences RSE pour les PME…

Intervenant, l’ancien ministre des Finances et expert international Mohamed Nizar Yaich a souligné l’impératif d’être en phase avec les évolutions en cours à l’échelle internationale en matière d’investissement, plaidant pour l’adoption de modes de gouvernance et de gestion avancées qui s’appuient sur la numérisation et les technologies modernes pour renforcer la résilience des structures économiques tunisiennes face aux chocs externes.

Il a, en outre, insisté sur le rôle de l’Etat dans la mise en place de mécanismes d’appui à l’investissement innovants qui favorisent l’entrepreneuriat et facilitent la tache aux investisseurs, tout en s’inspirant des expériences réussies en la matière et en prenant en compte les spécificités du contexte national.