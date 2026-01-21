Sous le signe de “La Danse de la Libération 1846”, l’Association de la Culture du Stambali de Tunisie “Sidi Lasmar” organise une manifestation artistique et intellectuelle consacrée au Stambali, l’une des expressions culturelles tunisiennes les plus importantes à racines africaines le 23 janvier à 19h au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres – Ksar Saïd au Bardo.

Cet événement commémore le 180ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage en Tunisie proclamée par Ahmed Bey le 23 janvier 1846.

Le programme comprend la projection d’un documentaire sur l’abolition de l’esclavage, réalisé par Mahmoud Saidi, un spectacle de Stambali de la troupe Sidi Ali Lasmar, suivie d’un débat sur l’histoire de l’esclavage, son abolition et ses liens avec le Stambali.

Outre la commémoration du 180e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, cet événement vise à promouvoir et à préserver le patrimoine du Stambali, à sensibiliser le public à l’histoire de l’esclavage et de la libération, à soutenir la diversité culturelle, à renforcer la mémoire nationale et à encourager le dialogue interculturel et intergénérationnel, indiquent les organisateurs.

Le Stambali fait partie du patrimoine culturel immatériel né et développé en Tunisie. Il s’est maintenu pendant des siècles comme forme d’expression culturelle et spirituelle et comme mémoire collective liée à l’histoire de l’esclavage et de la libération. Il constitue également un élément fondamental de la diversité culturelle en Tunisie.

Pour rappel, le 23 janvier 1846, Ahmed Bey a promulgué un décret historique abolissant l’esclavage en Tunisie et interdisant toute forme de traite humaine, faisant ainsi de la Tunisie un pays pionnier en la matière, tant au niveau arabe qu’africain. Cet événement constitue un tournant majeur dans l’histoire sociale et politique de la Tunisie.