Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a examiné à Amman, capitale du Royaume hachémite de Jordanie, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans l’industrie, le commerce et l’investissement.

Le ministre, en visite de travail en Jordanie, à l’invitation de son homologue jordanien, a mis en avant, le rôle du secteur privé dans le renforcement de la coopération et le soutien à l’effort de développement. C’était lors d’une séance de travail tenue avec le président de l’Association jordanienne des hommes d’affaires, Ayman Al-Allawneh et de plusieurs membres de son bureau.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Nafti a passé en revue les avantages et les opportunités disponibles, favorables à l’établissement de partenariats et la mise en réseau des acteurs économiques des deux pays.

Mohamed Ali Nafti a également présenté plusieurs exemples et expériences réussies d’investissements jordaniens en Tunisie, notamment dans le secteur des industries pharmaceutiques.

De leur côté, les représentants des hommes d’affaires jordaniens ont exprimé leur disposition à développer des partenariats avec leurs homologues tunisiens et ont manifesté un vif intérêt pour l’exploration du climat et des opportunités d’affaires en Tunisie, ainsi que pour l’établissement de partenariats fructueux et durables dans des secteurs porteurs, en particulier les technologies de l’information et de la communication, le tourisme et le tourisme médical.

À l’occasion de cette visite de travail, le ministre des Affaires étrangères a également rencontré des membres de la communauté tunisienne résidant en Jordanie.

Il a tenu à saluer leur contribution au développement de la coopération bilatérale et économique, ainsi qu’au soutien de l’effort national de développement, lit-on de même source.

Le ministre a indiqué que le capital humain constitue l’un des facteurs clés contribuant au renforcement des relations fraternelles tuniso-jordaniennes et au soutien de la coopération existante entre les deux pays.