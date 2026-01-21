In A Whisper (À Voix basse), le nouveau long-métrage de la réalisatrice tunisienne Leyla Bouzid, figure parmi les films retenus en compétition officielle à la 76ᵉ édition du Festival international du film de Berlin (Berlinale), dont la sélection a été dévoilée mardi.

La 76ᵉ édition du Festival international du film de Berlin (Allemagne) se tiendra du 12 au 22 février 2026, réunissant en compétition officielle 22 films issus de 28 pays, en lice pour les Ours d’or et d’argent.

Coproduit par Unité (France) et Cinétéléfilms (Tunisie), ce film de 1h53 est le troisième long-métrage de fiction de Leyla Bouzid, après À peine j’ouvre les yeux (2015) et Une histoire d’amour et de désir (2021), deux œuvres largement remarquées sur la scène internationale.

Interprété notamment par Eya Bouteraa, Hiam Abbas et Marion Barbeau, À Voix basse suit Lilia, de retour de Paris en Tunisie pour les funérailles de son oncle. Ce retour contraint ouvre une traversée des silences familiaux et des mémoires enfouies, dans une maison où cohabitent trois générations de femmes.

À Voix basse sortira dans les salles tunisiennes à partir du 29 avril 2026.

Films en compétition officielle :

Rosebush Pruning – Karim Aïnouz (Italie/Allemagne/Espagne/Royaume-Uni)

Salvation – Emin Alper (Turquie/France/Pays Bas/Grèce/Suède/Arabie saoudite)

Nightborn – Hanna Bergholm (Finlande/Lituanie/France/Royaume-Uni)

Dust – Anke Blondé (Belgique/Pologne/Grèce/Royaume-Uni)

In a Whisper (À Voix basse) – Leyla Bouzid (France/Tunisie)

Yellow Letters – İlker Çatak (Allemagne/France/Turquie)

We Are All Strangers – Anthony Chen (Singapour)

The Loneliest Man in Town – Tizza Covi, Rainer Frimmel (Autriche)

Josephine – Beth de Araújo (États-Unis)

Nina Roza – Geneviève Dulude-de Celles (Canada/Italie/Bulgarie/Belgique)

Flies – Fernando Eimbcke (Mexique)

YO Love Is a Rebellious Bird – Anna Fitch, Banker White (États-Unis)

Everybody Digs Bill Evans – Grant Gee (Irlande/Royaume-Uni)

Dao – Alain Gomis (France/Sénégal/Guinée-Bissau)

Queen at Sea – Lance Hammer (Royaume-Uni/États-Unis)

Soumsoum, The Night of the Stars – Mahamat-Saleh Haroun (France/Tchad)

At the Sea – Kornél Mundruczó (États-Unis/Hongrie)

My Wife Cries – Angela Schanelec (Allemagne/France)

Rose – Markus Schleinzer (Autriche/Allemagne)

A New Dawn – Yoshitoshi Shinomiya (Japon/France)

Wolfram – Warwick Thornton (Australie)

Home Stories – Eva Trobisch (Allemagne)