La commission chargée d’examiner les demandes de prolongation des délais d’exécution des programmes d’investissement a approuvé, lors de sa première réunion de l’année tenue lundi, l’extension de cinq projets déclarés auprès des agences de promotion de l’investissement.

Présidée par la présidente de la Tunisian Investment Authority (TIA), Namia Ayadi, la commission a examiné sept dossiers : six relatifs à des projets déclarés auprès de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et un auprès de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Conformément à la réglementation en vigueur, ces prolongations sont accordées à titre exceptionnel et unique, permettant aux investisseurs concernés de bénéficier de deux années supplémentaires pour mener à bien leurs programmes d’investissement.

La TIA rappelle que cette commission interne est la seule instance légalement habilitée à traiter toutes les demandes de prolongation, quel que soit le secteur d’investissement, en coordination avec les structures compétentes en la matière.