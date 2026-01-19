Tunis, 19 janvier — Des conditions météorologiques instables marqueront la journée avec des pluies provisoirement orageuses prévues sur le Nord et le Centre du pays, ainsi que localement sur le Sud. Ces précipitations pourront être parfois abondantes, selon les prévisions communiquées par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les quantités de pluie attendues seront particulièrement importantes dans plusieurs gouvernorats. Les régions de Nabeul, Sousse, Zaghouan, le Grand Tunis et Bizerte figurent parmi les zones les plus concernées par ces épisodes pluvieux. Des chutes locales de grêle pourront également accompagner les averses orageuses, sans précision supplémentaire sur leur étendue ou leur durée.

Renforcement notable du vent

Le vent soufflera du secteur Nord sur les régions du Nord et du Centre, tandis qu’il sera de secteur Ouest sur le Sud. Il est annoncé fort à très fort sur les régions du Nord et de l’Est, alors qu’il restera modéré sur le reste du territoire. Selon les mêmes prévisions, la vitesse du vent connaîtra un renforcement temporaire lors des averses orageuses.

Des rafales dépassant les 80 km/h sont attendues par moments, notamment sous orage. Ces conditions pourraient affecter localement la circulation et les activités en extérieur, sans qu’aucune mesure particulière ne soit mentionnée à ce stade.

État de la mer très agité

Les conditions météorologiques auront également un impact sur l’état de la mer. Celle-ci sera moutonneuse à très agitée dans le Nord de Tunis et à l’Est de Tunis. Dans le golfe de Gabès, la mer est annoncée très agitée. Aucune évolution ultérieure n’a été précisée concernant l’amélioration ou la dégradation de la situation maritime.

Températures nocturnes en légère baisse

Les températures nocturnes oscilleront généralement entre 8 et 13 degrés sur la plupart des régions. Sur les hauteurs de l’Ouest, elles devraient être plus basses, avoisinant les 6 degrés. L’INM n’a pas indiqué de variations significatives au-delà de ces niveaux pour la nuit.

Ces prévisions restent valables selon les dernières données disponibles à la date du 19 janvier. Toute évolution dépendra des mises à jour ultérieures communiquées par les services météorologiques.