L’Espérance Sportive de Tunis se déplace ce lundi 19 janvier 2026 sur la pelouse de l’Union Sportive Monastirienne, dans le cadre de la 17ᵉ journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle. Une affiche très attendue entre deux équipes ambitieuses du championnat tunisien.

Leader du classement, l’EST cherchera à consolider sa première place et à poursuivre sa série positive, tandis que l’US Monastir, solide à domicile, tentera de créer la surprise devant son public et de se rapprocher du haut du tableau.

À quelle heure se joue le match Monastir – EST ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 14h00 , ce lundi 19 janvier 2026, au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir.

Sur quelle chaîne suivre Monastir – Espérance en direct ?

Le match US Monastir – Espérance Sportive de Tunis sera diffusé en direct à la télévision sur la chaîne nationale Al Watania 1.