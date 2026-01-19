Les prix des fruits ont marqué la plus forte hausse enregistrée, au cours du mois de décembre 2025, sur le marché de gros de Bir El Kassaâ, par rapport à l’offre des légumes et des poissons, et notamment les prix des oranges des variétés “Clémentine” et “Thomson”, selon le bulletin mensuel de l’évolution de l’approvisionnement et des prix au mois de décembre 2025, de l’ONAGRI.

Publié, mi-janvier courant, par l’Observatoire national de l’agriculture, ce bulletin montre une hausse de 44% des prix de la Clémentine entre le mois de décembre 2024 et décembre 2025, à 2,100 dinars le kg. Cette hausse des prix fait suite à une baisse de 12% de l’offre pour se situer à 2745 tonnes /mois.

La variété “Thomson” a également enregistré une hausse de 21% de leur prix à 1, 403 dinar /kg. Ainsi, le prix de cette variété a augmenté, en décembre 2025, en dépit d’une hausse de l’offre de 10%, à 1740 tonnes /mois. Le prix de la variété “Meski” a marqué une hausse de 15% à 1,121 dinar par kg, avec une baisse de 4% de l’offre pour une quantité de 365 tonnes/mois.

La hausse des prix des fruits a également concerné les citrons, dont le prix a augmenté de 11% à 1, 077 dinar, avec une diminution des quantités disponibles sur le marché de 20 % ( passant de 487 tonnes en décembre 2024 à 392 tonnes en décembre 2025) .

La baisse des prix des fruits a concerné les poires, les pommes et les dattes. Le prix des poires a diminué de 28% à 5, 974 dinars/kg, grâce à une hausse importante des quantités de 72% à 136 tonnes/mois. Le prix des pommes a baissé de 23% à 2, 954 dinars/kg, suite à une hausse de l’offre de 105% (à 1592 tonnes/mois).

Par ailleurs, le prix d’un kilo de dattes a été de 6, 837 dinars, en décembre 2025, en baisse de 9% par rapport à décembre 2024 et ce grâce à un accroissement de 54 % des quantités offertes sur le marché, soit 765 tonnes/mois.

S’agissant des légumes, la hausse des prix a été de 1% pour les pommes de terre et le persil, dont les prix ont été respectivement de 1, 732 dinar/ kg et 0, 985 dinar /kg, de 3% pour les carottes (1, 007 dinar/kg), les tomates (1, 043 dinar /kg) et les navets (1, 039 dinar)

La baisse des prix des légumes a oscillé entre 4% et 40% . Cette régression a concerné les prix du fenouil ( -4% à 0,728 dinar) , de l’oignon ( -8% à 0, 849 dinar) , des piments ( -17% à 2, 500 dinars), des petits pois ( -18 % à 4, 427 dinars) et des artichauts ( -30 % 5, 651 dinars).

La hausse des prix des poissons a varié entre 2% et 35% , au mois de décembre 2025 en comparaison avec le même mois de 2024. Cet accroissement des prix a concerné la seiche ( 2 % à 20, 340 dinars/kg) , le Maquereau (6 % à 11, 744 dinars/ kg ) et les sardines (11 % à 5, 029 dinars/ kg ).

En contrepartie , la baisse des prix a concerné le merlan (-27 % à 13 625/kg) , les Pageots chalutiers (-26 % à 4, 392 dinars/ kg ) et le poulpe ( -2 % à 29, 189 dinars /kg) .