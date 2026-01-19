Le 11ème festival international du court métrage Panorama (Panorama International Short Film Festival – PISFF) aura lieu du 2 au 7 février 2026 au cinéma Amilcar à El Manar, à Tunis, sous le signe ” Petits plans… grandes histoires ” avec la projection 40 films de vingt pays dont quatre courts tunisiens.

Le festival démarre le lundi 2 février avec le film “Mango” de Randa Ali (Egypte) et la clôture sera marquée la première tunisienne du film palestinien “I Know You Can Hear me” de Yousef Salhi le samedi 7 février.

Le festival est composé de quatre “Programmes” pour mettre en lumière la diversité des créations.

Le Programme Fiction propose sept œuvres, dont le film tuniso-égyptien “Hostage” de Sarah Nagazi et le Programme documentaire présente six films dont les deux courts tunisiens “Pearl on Fire” de Yosra Rezgui et “Fabula” d’Elyes Jeridi.

Pour sa part, le programme Ecole propose dix courts métrages dont les deux productions tunisiennes “As Long as We Still Dream” de Ghassen Jerbi et “Tribes” de Youssef Ghariani alors que le Programme Animation réunit 17 films étrangers.

Les films sélectionnés pour participer aux divers Programmes de édition sont originaires de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, d’Afrique du Sud, du Sénégal, d’ةgypte, de Palestine, du Liban, de France, d’Italie, de Belgique, du Pakistan, d’Iran, de Grèce, du Danemark, du Royaume-Uni, du Canada, des Etats-Unis et du Brésil, outre un court taïwanais.

Les films en compétition officielle seront évalués par un jury composé de la cinéaste Lilia Ben Achour (Tunisie), du réalisateur Slim Belhiba (Tunisie) et du réalisateur de courts métrages Akli Amdah (Algérie).