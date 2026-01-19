Visionnaire et passionné par l’innovation, Yasser Bououd s’est imposé comme l’une des figures majeures de la transformation digitale du secteur agricole tunisien. Ingénieur agronome de formation, il a très tôt perçu le potentiel des technologies numériques pour répondre aux défis de la productivité, de la durabilité et de la compétitivité des exploitations agricoles.

En 2015, il fonde Ezzayra Solutions, une entreprise dédiée au développement de plateformes et d’outils intelligents pour accompagner les agriculteurs dans la gestion de leurs cultures. Sous sa direction, la société s’est rapidement distinguée par sa capacité à allier expertise agronomique et innovation technologique, offrant des solutions adaptées aux réalités locales tout en s’ouvrant à l’international.

Au-delà de ses compétences techniques et de son flair entrepreneurial, Yasser Bououd s’impose par son sérieux et sa rigueur, qualités qu’il applique avec la même exigence dans toutes ses interventions, y compris médiatiques. Chaque prise de parole est préparée avec soin, chaque message délivré avec clarté et précision. Cette discipline, alliée à une vision stratégique, constitue l’un des secrets de sa réussite et inspire confiance à ses partenaires, clients et collaborateurs.

Aujourd’hui PDG, Yasser Bououd incarne une nouvelle génération de dirigeants tunisiens : audacieux, ancrés dans leur territoire, mais résolument tournés vers l’avenir. Son parcours illustre la conviction que l’agriculture de demain sera numérique, collaborative et durable.

A.B.A