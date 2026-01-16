Dans un paysage agricole tunisien en quête de résilience, Ezzayra s’impose comme pionnière de la ferme digitalisée. Portée par la passion de la technologie et la volonté de préserver les terres, la startup accompagne les agriculteurs dans leur transition numérique, entre défis locaux et ambitions régionales.

Qu’est-ce qui vous a inspiré à créer Ezzayra et à vous lancer dans l’AgriTech ?

J’ai été inspiré par les défis auxquels font face les agriculteurs tunisiens : la rareté des ressources, la dépendance aux aléas climatiques et le manque d’outils de prise de décision en temps réel.

Ayant grandi dans un environnement où l’agriculture est à la fois une tradition et un pilier économique, j’ai voulu utiliser ma passion pour la technologie pour apporter des solutions concrètes et durables. Ezzayra est née de cette volonté de moderniser l’agriculture tout en préservant nos terres et nos ressources.

Comment définiriez-vous la mission de votre startup dans le paysage agricole tunisien ?

Notre mission est d’accompagner la transition numérique de l’agriculture tunisienne en fournissant des outils accessibles, intelligents et centrés sur l’utilisateur. Nous voulons aider les agriculteurs à optimiser leurs rendements, réduire leurs coûts et adopter des pratiques plus durables, pour une agriculture plus résiliente et compétitive.

« Notre objectif est de fournir aux agriculteurs des outils simples pour mieux décider, en s’appuyant sur des données terrain accessibles en temps réel. »

Quels ont été les plus grands défis rencontrés lors du lancement et comment les avez-vous surmontés ?

Les principaux défis ont été l’accès au financement, la méfiance initiale des agriculteurs face au numérique et les contraintes techniques en zones rurales. Nous avons surmonté ces obstacles en travaillant étroitement avec des partenaires locaux, en développant nos solutions en mode agile avec les agriculteurs, en développant des solutions simples et en démontrant leur valeur ajoutée via des pilotes concrets. La pédagogie et la patience ont été clés.

Ezzayra est pionnière dans la ferme digitalisée. Pouvez-vous expliquer concrètement comment vos solutions transforment le quotidien des agriculteurs ?

Nos solutions permettent aux agriculteurs de surveiller et gérer leurs exploitations à distance via une plateforme unique : capteurs mesurant diffèrent paramètres du sol, stations météo connectées, alertes en temps réel, conseils d’irrigation et de traitement, conseils agronomiques pertinents, bref, une plateforme pour la gestion de toute la chaine de valeur agricole et agroalimentaire.

Cela réduit la charge de travail manuel, aide dans la prise de décision et sécurise les rendements.

« La pédagogie et la patience ont été essentielles pour lever les réticences face au numérique et instaurer la confiance. »

Quels rôles jouent les objets connectés, le Big Data et le Cloud dans vos services ?

Les objets connectés (IoT) collectent des données terrain en temps réel. Le Cloud stocke et traite ces données, tandis que le Big Data et l’IA génèrent des insights prédictifs : besoins en eau, risques de maladies, optimisations des intrants.

Tout est accessible via une interface simple sur mobile ou ordinateur. Ces technologies sont à prendre dans le schéma le plus simple : un véhicule a deux sens, le premier pour collecter les données du terrain et le second pour restaurer le meilleur conseil a l’agriculteur.

Comment vos outils contribuent ils à améliorer la productivité et la durabilité des exploitations agricoles ?

Ils optimisent l’utilisation des ressources (eau, énergie, engrais) et réduisent le gaspillage. Par exemple, l’irrigation intelligente peut diminuer la consommation d’eau jusqu’à 30 %.

Une meilleure gestion des intrants améliore la santé des cultures et réduit l’impact environnemental et réduit la dépendance aux aléas climatiques.

« L’irrigation intelligente permet de réduire significativement la consommation d’eau tout en sécurisant les rendements. »

Quels bénéfices vos solutions apportent elles aux petits exploitants agricoles en Tunisie ?

Nous avons pu atteindre les petits exploitants agricoles en se greffant aux chaines de valeurs agricole et agro-alimentaires (tomate, datte, céréale, olive…).

Pour les petits exploitants, l’accès à la technologie est souvent limité. Nos solutions sont conçues pour être abordables et faciles à utiliser, avec un retour sur investissement rapide.

Elles aident à réduire les risques, améliorer les marges et sécuriser les revenus.

Comment Ezzayra aide-t-elle à réduire les coûts et à optimiser les ressources (eau, énergie, intrants) ?

Nos solutions s’alignent pleinement avec les stratégies nationales de digitalisation, de sécurité alimentaire et de gestion durable des ressources naturelles.

Quel est l’impact de vos innovations sur la compétitivité de l’agriculture tunisienne à l’échelle régionale ?

Nous permettons aux agriculteurs tunisiens de produire avec une meilleure qualité, une traçabilité accrue et des coûts maîtrisés, ce qui renforce leur position sur les marchés d’exportation, notamment en Afrique et en Europe.

« Nos solutions sont pensées pour les petits exploitants, avec des outils abordables et simples à utiliser. »

Quels sont vos projets d’expansion en Afrique et au Moyen-Orient ?

Nous visons d’abord des marchés aux défis agro-climatiques similaires, comme le Maroc, l’Algérie, la Jordanie et l’Arabie Saoudite. Nous adaptons nos solutions aux contextes locaux et cherchons des partenaires terrain pour un déploiement efficace, mais déjà nous avons des clients en Côte d’Ivoire, Maroc, Espagne et Pays Bas. Nous faisons 30% de notre chiffre d’affaires à l’export

Comment voyez-vous la coopération entre startups AgriTech et institutions publiques pour moderniser le secteur agricole ?

Cette coopération est essentielle. Les institutions peuvent faciliter l’accès au terrain, aux financements et aux données publiques, tandis que les startups apportent l’agilité, l’innovation et une approche centrée utilisateur. Nous travaillons déjà étroitement avec deux startups (SmartFarm et Robocare) leurs solutions sont intégrées à notre plateforme et nous essayons de scaler en fédérant nos technologies et les packageons ensemble.

Entretien initié par Amel Belhadj Ali