La Maison de la culture Ibn Rachiq a annoncé l’ouverture des candidatures pour participer aux Nuits Ibn Rachiq de l’expression individuelle, un festival dédié aux formes artistiques en solo ou en duo, prévu du 28 février au 7 mars 2026.

La manifestation accueillera des propositions artistiques relevant de la musique, du chant ou du théâtre, conçues dans une écriture individuelle ou binaire, mettant en avant la performance épurée et la présence scénique directe.

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par courrier électronique ou déposés directement au bureau d’ordre de la Maison de la culture Ibn Rachiq au centre-ville de Tunis. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mois de février 2026.

À travers cette manifestation, la Maison de la culture Ibn Rachiq entend offrir un espace d’expression aux démarches artistiques singulières, où le geste solitaire devient vecteur de dialogue et de création.