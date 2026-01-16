Les préparatifs se poursuivent dans le gouvernorat de Médenine pour l’organisation du premier Salon du livre et de l’enfant, prévu du 24 janvier au 8 février à l’espace des expositions de Médenine Nord, sous le thème « Le livre à l’ère du numérique ».

Cette manifestation inédite réunira éditeurs, libraires, distributeurs, écrivains et spécialistes des technologies numériques. Le programme associera dédicaces de nouvelles parutions et animations culturelles variées — musique, théâtre, chorales et ateliers — avec l’ambition d’inscrire l’événement dans la durée et de l’ouvrir, à terme, à des participants étrangers, a indiqué Sami Chamekh, directeur général du Centre tunisien des Foires.

Organisé sous l’égide du gouvernorat de Médenine, en partenariat avec la Délégation régionale des Affaires culturelles, le salon vise à promouvoir la lecture, rapprocher le livre de ses publics et dynamiser la scène culturelle locale.

La Délégation régionale de l’Education a, de son côté, mis en place un programme spécifique afin de faciliter les visites scolaires et d’assurer une large participation des élèves aux différentes activités du salon, selon un calendrier établi, a précisé Kheireddine Bougares, responsable régional de l’enseignement préparatoire et secondaire.