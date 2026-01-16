Le premier salon de l’Investissement Agricole et des Energies Renouvelables au Centre-Ouest de la Tunisie se tiendra, du 16 au 19 avril 2026, dans le gouvernorat de Kasserine.

Cette édition inédite sera marquée par la participation de professionnels et compétences agricoles, de fournisseurs d’énergies renouvelables et de bailleurs de fonds.

Le coordinateur de cette manifestation, Hamza Ferjaoui a indiqué à l’Agence TAP que l’objectif est de présenter aux jeunes agriculteurs les différents mécanismes de l’entreprenariat agricole et de promouvoir le développement durable et l’emploi agricole dans la région.

Au programme, des colloques scientifiques sur l’investissement agricole, l’agriculture biologique, les industries de transformation et les énergies renouvelables, a ajouté la même source.