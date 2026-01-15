Un an après sa première mondiale à la Berlinale, Têtes Brûlées, premier long métrage de la réalisatrice tunisienne Maja-Ajmia Yde Zellama, sera projeté samedi 17 janvier à 18h00 au cinéma Pathé de Sousse, en présence de l’équipe du film, a annoncé mardi Easy Distribution, chargé de sa diffusion en Tunisie.

Révélé en février 2025 dans la section Generation 14plus de la 75e édition du Festival international du film de Berlin, le film y a reçu une Mention spéciale du Jury, ouvrant un parcours international soutenu. Il a notamment été présenté en séance spéciale lors de la 36e édition des Journées Cinématographiques de Carthage en décembre 2025 et a fait sa première arabe au Festival international du film d’Amman – Awal Film en juillet 2025, où il figurait en compétition officielle.

Le film a également été sélectionné au Festival international du cinéma d’auteur de Barcelone et au Festival international du film de Sydney.

À travers le personnage d’Eya, 12 ans, incarnée par Safa Gharbaoui, Têtes Brûlées observe la manière dont une enfant affronte la perte brutale de son frère aîné Younès, interprété par Mehdi Bouziane. Le film explore la traversée du deuil entre rituels collectifs, solidarité communautaire et silences intimes, au sein d’une famille tunisienne vivant à Bruxelles. Le casting réunit également Mounir Amamra, Adnane El Haruati, Saber Tabi, Nicolas Makola, Mehdi Zellama et Monia Taïeb.

Produit par Komoko (Belgique) et coproduit par Quetzalcoatl et 10:80 Films, Têtes Brûlées est photographié par Grim Vandekerckhov et monté par Dieter Debendele. La conception sonore est signée David Francken et la direction artistique Yves Martin.

Les ventes internationales sont assurées par MAD World (Émirats arabes unis), tandis que la distribution dans le monde arabe est confiée à MAD Distribution.

Basée à Bruxelles, Maja-Ajmia Yde Zellama développe un cinéma attentif aux récits intimes des diasporas et aux émotions enfouies. Cofondatrice de l’association Bledarte, elle inscrit son travail dans une démarche où création cinématographique et engagement culturel se répondent.