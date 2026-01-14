La startup tunisienne The Landlord, spécialisée dans la gestion locative haut de gamme de courte durée avec plus de 120 logements en gestion et première application mobile de vacances en Tunisie, a été retenue pour participer aux Global Proptech & Contech Awards 2026, événement international qui se tiendra le 5 février 2026 à Dubaï aux Emirats arabes unis.

Cette sélection place The Landlord aux côtés de grands acteurs mondiaux du secteur, à l’image de GuestReady, opérateur de plus de 2 000 logements et générant plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires.

“C’est un véritable honneur pour nous en tant que Tunisiens d’avoir été sélectionnés dans deux catégories à cette manifestation majeure grâce au logiciel destiné aux gestionnaires immobiliers que nous avons développé. Ce Logiciel nous permet de gérer efficacement 140 propriétés en France et en Tunisie” ont déclaré les promoteurs de la plateforme, Farouk et Sarah Ben Achour.

Il s’agit d’une reconnaissance majeure pour une plateforme technologique développée en Tunisie, qui confirme la maturité et la compétitivité de l’écosystème proptech local. Cette plateforme est en cours d’extension aussi bien en Tunisie qu’en France et dispose d’un PMS certifié lui permettant de développer des franchises.

L’histoire de The Landlord a débuté en 2020, avec le développement d’un premier module destiné à automatiser l’envoi de mails aux propriétaires afin de les informer des locations en cours et de calculer leurs revenus. À cette époque, l’ensemble des réservations était encore saisi manuellement pour assurer la fiabilité du système.

Depuis, la plateforme a connu une évolution rapide et structurante. Aujourd’hui, The Landlord est connectée à plus de 50 plateformes de réservation à l’échelle mondiale. Elle permet une gestion centralisée et optimisée des réservations, tout en offrant aux propriétaires un espace dédié leur donnant une visibilité complète sur la performance de leurs biens.