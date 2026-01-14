La 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) entre dans sa phase décisive. Demi-finales et finale se joueront au stade Prince Moulay Abdellah, pour désigner le successeur du champion 2023.

Vendredi, le Sénégal et le Maroc ont validé leur place dans le dernier carré, suivis samedi par le Nigeria et l’Égypte. Fidèles à leur statut de favoris, les deux équipes surnommées “Lions” ont dominé leurs adversaires, respectivement le Mali et le Cameroun.

En demi-finale, le Sénégal affrontera le vainqueur du quart de finale Côte d’Ivoire – Égypte, offrant une revanche de la finale 2022 remportée par les Lions de la Teranga. Le Maroc rencontrera le Nigeria, qui a éliminé l’Algérie.

Avec l’élimination du Mali, cette édition verra forcément un ancien champion soulever le trophée, garantissant un sacre d’expérience pour le vainqueur final.

Programme officiel

14 janvier 2026

18 h : Sénégal – Égypte, Grand stade de Tanger

21 h : Maroc – Nigeria, Stade Moulay Abdellah, Rabat

Petite finale

17 janvier, 17 h : Stade Mohammed V, Casablanca

Finale

18 janvier, 20 h : Stade Moulay Abdellah, Rabat