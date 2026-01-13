La 19e journée du Championnat d’Espagne de football a confirmé la domination du FC Barcelone, solide leader après sa victoire de prestige face à l’Atlético Madrid (3-1).

Les Catalans portent leur total à 49 points et conservent quatre longueurs d’avance sur le Real Madrid, vainqueur sans appel sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (3-0). Villarreal, troisième, reste bien placé malgré un match en moins, grâce à son succès face à Alavés (3-1).

L’Atlético Madrid, battu à Barcelone, occupe désormais la quatrième place avec 38 points. Derrière, l’Espanyol Barcelone a été tenu en échec par Levante (1-1), tandis que le Betis Séville a partagé les points avec le Real Oviedo (1-1).

Parmi les autres résultats marquants, le Celta Vigo s’est imposé à Séville (1-0), Getafe s’est incliné face à la Real Sociedad (1-2), et Gérone a pris le meilleur sur Osasuna (1-0).

En bas de tableau, la situation reste préoccupante pour Levante, Valence et le Real Oviedo, toujours englués dans la zone de relégation.

Classement en tête après 19 journées :

FC Barcelone – 49 pts

Real Madrid – 45 pts

Villarreal – 41 pts (18 matches)

Atlético Madrid – 38 pts