Le taux d’intégration industrielle dans l’assemblage des panneaux photovoltaïques en Tunisie demeure inférieur à 5%, selon Ali Kanzari. Ce niveau reste faible au regard de la taille du tissu industriel national, qui totalise environ 720 000 emplois. Parmi eux, près de 350 000 relèvent d’industries totalement exportatrices, aujourd’hui exposées aux nouvelles contraintes environnementales européennes.

Ces activités figurent parmi les plus concernées par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) mis en place par l’Union européenne. Ce dispositif impose progressivement des coûts carbone sur les importations de produits à forte intensité d’émissions, ce qui pourrait affecter la compétitivité des entreprises tunisiennes orientées vers l’export.

« Environ 350 000 emplois dans des industries exportatrices sont directement exposés au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. »

Dans ce contexte, le développement des énergies renouvelables apparaît comme un levier stratégique. La Tunisie compte environ 3,5 millions de ménages, correspondant à autant de compteurs intelligents. Le coût global de ce parc est estimé à un milliard de dinars. Ces infrastructures constituent un socle potentiel pour une meilleure gestion énergétique et pour l’intégration accrue des énergies propres dans le mix national.

Cependant, l’attractivité du pays pour les investisseurs du secteur est en recul. Le nombre de développeurs actifs dans les énergies renouvelables est passé de 40 en 2018 à 7 en 2021, puis à seulement 3 ou 4 en 2024. Cette baisse progressive traduit un ralentissement marqué des projets et des engagements financiers.

« Le manque de visibilité et l’instabilité fiscale découragent les investissements dans les énergies renouvelables. »

Les professionnels du secteur pointent principalement un manque de visibilité réglementaire et une instabilité fiscale. Ces facteurs compliquent la planification à long terme et freinent la prise de décision des investisseurs. Les projets nécessitent des horizons clairs, notamment en matière de cadre juridique, de fiscalité et de politiques publiques de soutien.

Dans un environnement international marqué par le durcissement des normes environnementales et par la transition énergétique, la faiblesse de l’intégration industrielle locale et le recul des investissements posent des enjeux économiques majeurs. Ils interrogent la capacité du pays à tirer parti de ses infrastructures existantes et à protéger son appareil productif face aux nouvelles exigences des marchés extérieurs.