Les travaux d’un projet de réfection et de revêtement des routes à Monastir, inscrit dans le programme 2022-2023, devraient débuter à partir de la mi-février 2026, après l’approbation définitive de son financement par le Fonds de prêts et d’aide aux collectivités locales, a annoncé la municipalité.

Selon la même source, la commission de financement du Fonds, réunie le 22 décembre dernier, a validé le financement du projet pour un coût global estimé à 3,368 millions de dinars (environ 1 million d’euros).

Le schéma de financement prévoit une contribution propre de la municipalité de Monastir de 1,418 million de dinars, tandis que le Fonds apportera un financement sous forme de subvention et de prêt d’un montant total de 3,83 millions de dinars, selon les données communiquées.

Le décaissement des crédits sera effectué après la signature de la convention de prêt entre le Fonds et la municipalité, en fonction de l’avancement des travaux et de la présentation des documents requis.

La municipalité pourra, en cas d’achèvement des travaux à un coût inférieur à celui initialement approuvé, engager des travaux supplémentaires par l’intermédiaire de la même entreprise, dans la limite des crédits disponibles.