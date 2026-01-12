Le film tunisien The Voice of Hind Rajab (La Voix de Hind Rajab), écrit et réalisé par Kaouther Ben Hania, figure sur la longue liste des EE BAFTA Film Awards 2026, avec une double présélection dans les catégories Meilleur réalisateur et Meilleur film en langue non anglaise, a annoncé l’Académie britannique.

Dans la catégorie Meilleur réalisateur, Kaouther Ben Hania fait partie des dix cinéastes retenus sur 182 films éligibles. Elle est sélectionnée aux côtés de Yorgos Lanthimos (Bugonia), Lynne Ramsay (Die My Love), Chloé Zhao (Hamnet), Kathryn Bigelow (A House of Dynamite), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Hikari (Rental Family), Joachim Trier (Sentimental Value) et Ryan Coogler (Sinners), dans une liste resserrée qui reflète la pluralité des écritures et des générations du cinéma mondial contemporain.

Au total, 221 films ont été soumis cette année à l’examen des BAFTA, toutes catégories confondues. Les EE BAFTA Film Awards 2026 couvrent un large éventail de distinctions, dont Meilleur film, Meilleur film britannique, Premier film britannique, Film pour enfants et familles, Documentaire, Film d’animation, Scénario original, Scénario adapté, ainsi que les catégories d’interprétation, de casting, de direction de la photographie, montage, création de costumes, musique originale, design de production, effets visuels, son, et les prix du court métrage britannique et du court métrage d’animation.

Cette reconnaissance britannique prolonge un parcours international déjà largement salué. Présenté en première mondiale à la 82e Mostra de Venise, The Voice of Hind Rajab a remporté le Lion d’argent – Grand Prix du jury, ainsi que six prix parallèles. Le film a ensuite été sélectionné dans plusieurs festivals majeurs, dont Toronto, San Sebastián et Londres, avant d’être distingué aux 36e Journées cinématographiques de Carthage, où il a reçu le Prix d’honneur du jury.

Docufiction à la frontière du témoignage et de la mémoire, le film retrace l’histoire de Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans tuée à Gaza en 2024. En s’appuyant notamment sur l’enregistrement audio réel de son appel aux secours, l’œuvre transforme une voix isolée en matière cinématographique, faisant du silence, de l’attente et de la peur des éléments centraux de sa narration.

Coproduction tuniso-française réunissant Tanit Films, Film4 Productions et Film Four, soutenue par le Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique du ministère des Affaires culturelles, le long métrage est également le candidat officiel de la Tunisie aux Oscars 2026. Il figure parmi les quinze films présélectionnés pour le prix du Meilleur long métrage international par l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Le second tour de vote des BAFTA, destiné à déterminer les nominations officielles, est ouvert jusqu’au 20 janvier, avec une annonce prévue le 27 janvier. La cérémonie des EE BAFTA Film Awards 2026 se tiendra le 22 février à Londres, consacrant une saison où le cinéma tunisien affirme sa place dans le paysage du cinéma mondial.