Manchester City n’a laissé aucune chance à Exeter City. Le finaliste sortant de la Coupe d’Angleterre s’est largement imposé 10 buts à 1, samedi, à domicile, lors d’un match comptant pour le 3e tour. Face au club de troisième division, les Citizens ont déroulé, avec dix buts inscrits et une large maîtrise collective.

Un match à sens unique dès la première période

La rencontre a rapidement tourné à l’avantage de Manchester City. Exeter, actuel quatorzième de League One, a subi la domination constante de l’équipe de Pep Guardiola, deuxième de Premier League. Les visiteurs ont été mis en grande difficulté avant même la pause, concédant notamment deux buts contre leur camp.

À la mi-temps, le score était déjà de 4-0 en faveur de City. L’écart reflétait la différence de niveau entre les deux formations et la capacité des Citizens à imposer leur rythme et leur jeu.

Un festival offensif au retour des vestiaires

La seconde période a confirmé la physionomie du match. Manchester City a continué d’attaquer sans relâche, portant le score à des proportions très larges. Dix buts ont été inscrits au total par l’équipe locale, avec dix buteurs différents.

Parmi eux, la nouvelle recrue Antoine Semeneyo s’est illustrée. L’ailier, tout juste arrivé de Bournemouth contre une somme estimée par la presse à 75 millions d’euros, a signé sa première contribution décisive sous ses nouvelles couleurs. Il a d’abord délivré une passe décisive pour Rico Lewis à la 49e minute (5-0), avant d’inscrire son premier but avec Manchester City cinq minutes plus tard (6-0).

Rico Lewis se distingue, Exeter sauve l’honneur

Rico Lewis a été le seul joueur de la rencontre à s’offrir un doublé. Après avoir profité de la passe de Semeneyo, il a inscrit le dernier but de Manchester City dans le temps additionnel, une minute après la réduction du score d’Exeter.

Les visiteurs ont en effet sauvé l’honneur à la 90e minute, inscrivant leur unique but dans une rencontre largement dominée par les Citizens. Ce but n’a toutefois pas atténué l’ampleur de la défaite.

Manchester City poursuit sa route

Cette large victoire permet à Manchester City de se qualifier sans difficulté pour la suite de la Coupe d’Angleterre. Elle confirme aussi la profondeur offensive de l’effectif de Pep Guardiola, capable de faire tourner tout en conservant une efficacité maximale.

Pour Exeter, l’élimination était attendue face à un adversaire de ce calibre. Le club quitte la compétition avec une lourde défaite mais après avoir affronté l’un des cadors du football anglais.