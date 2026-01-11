L’Inter Milan accueille le Napoli dans le cadre de la 20ᵉ journée de Serie A, pour une affiche très attendue du championnat italien. La rencontre se disputera le dimanche 11 janvier 2026 au stade Giuseppe Meazza (San Siro), à Milan.

Le coup d’envoi sera donné à 20h45, en prime time. Les supporters des deux équipes pourront suivre ce match en direct et en exclusivité sur DAZN, diffuseur officiel de la Serie A.

Un duel de haut niveau entre deux cadors du football italien, qui s’annonce décisif dans la lutte pour les premières places du classement et promet un spectacle intense.