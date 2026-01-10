Washington/États-Unis, 10 janvier – Les cours du pétrole ont enregistré une nette progression vendredi, poursuivant pour la deuxième séance consécutive une dynamique haussière soutenue par les tensions géopolitiques.

Sur les marchés internationaux, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, a progressé de 2,18 %, pour s’établir à 63,34 dollars. Cette hausse s’inscrit dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques persistantes, qui influencent les anticipations des opérateurs.

De son côté, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, pour livraison en février, a gagné 2,36 %, atteignant 59,12 dollars. Ce niveau constitue un plus haut depuis un mois, selon les données de clôture. Le marché américain du brut bénéficie ainsi du même mouvement haussier observé sur les places internationales.

Cette évolution des prix intervient après une première séance de hausse, confirmant une tendance positive à court terme. Les tensions géopolitiques continuent d’alimenter les préoccupations concernant l’offre mondiale, ce qui soutient les cours du pétrole sur les marchés à terme.

Aucune indication supplémentaire n’a été fournie sur l’évolution de la demande ou sur d’éventuelles décisions de politique énergétique susceptibles d’influencer les prix dans l’immédiat. Les marchés restent attentifs aux développements internationaux susceptibles d’avoir un impact sur l’équilibre entre l’offre et la demande.