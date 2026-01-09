La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive avec le lancement des quarts de finale. L’un des chocs de cette journée oppose le Mali au Sénégal, deux sélections toujours invaincues depuis le début de la compétition.

Le Mali a connu un parcours contrasté lors de la phase de groupes. Deuxièmes du groupe A avec trois points, les Aigles ont enchaîné trois matchs nuls face à la Zambie (1-1), au Maroc (1-1) et aux Comores (0-0). En huitièmes de finale, les hommes de Tom Saintfiet ont vécu une rencontre à rebondissements face à la Tunisie. Menés jusqu’au temps additionnel, ils ont arraché l’égalisation à la 90e+6 minute grâce à un penalty transformé par Lassine Sinayoko, avant de s’imposer lors de la séance des tirs au but (1-1, 3-2 tab).

De son côté, le Sénégal a affiché davantage de maîtrise. Les Lions de la Teranga ont dominé leur groupe en battant le Botswana (3-0), en concédant un nul face à la RD Congo (1-1) et en s’imposant contre le Bénin (3-0). En huitièmes de finale, les champions d’Afrique en titre ont été surpris d’entrée par le Soudan, mais un doublé de Pape Gueye et un but d’Ibrahim Mbaye ont permis aux joueurs d’Aliou Cissé de s’imposer avec autorité (3-1).

Diffusion et horaire du match

Le quart de finale de la CAN 2025 entre le Mali et le Sénégal se jouera ce vendredi 9 janvier 2026 au stade de Tanger. Le coup d’envoi sera donné à 17h .

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORTS.