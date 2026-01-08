Favori naturel pour la qualification en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc affrontera le Cameroun vendredi en quart de finale. Pour le sélectionneur des Lions indomptables, David Pagou, l’issue de cette rencontre dépendra avant tout de l’aspect mental.

Le Maroc, favori mais sous pression

S’exprimant jeudi lors de la conférence de presse précédant le quart de finale prévu vendredi à 20h00 au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, le technicien camerounais a reconnu la valeur de son adversaire. « Le Maroc dispose d’une grande équipe, avec des individualités très fortes et un collectif performant », a-t-il déclaré, soulignant également que les Lions de l’Atlas restent invaincus à domicile depuis longtemps.

Pour David Pagou, cette série constitue un facteur de motivation supplémentaire pour son équipe. Il a toutefois rappelé que « le passé ne garantit pas les performances futures en football », insistant sur l’imprévisibilité de ce type de confrontation.

L’importance du facteur mental

Selon le sélectionneur camerounais, lorsque deux équipes de niveau comparable s’affrontent, la différence se fait souvent ailleurs que sur le plan technique. « Dans un match opposant deux équipes de niveau équivalent, c’est souvent le mental qui fait la différence », a-t-il estimé.

Il a souligné que son équipe demeure perfectible, évoquant la nécessité d’améliorer plusieurs secteurs du jeu. « Nous ne sommes pas toujours satisfaits de nous-mêmes. Nous cherchons constamment la meilleure formule, car des ajustements restent à faire sur les plans défensif et offensif », a-t-il expliqué, tout en affirmant que le Cameroun est « sur la bonne voie ».

Jeunesse et prudence côté camerounais

David Pagou a également relativisé l’impact des confrontations passées entre les deux sélections. Selon lui, les résultats antérieurs ne confèrent aucun avantage psychologique, d’autant plus que la majorité des joueurs camerounais sont encore jeunes.

Il a par ailleurs salué l’organisation de la CAN par le Maroc ainsi que le niveau global des équipes engagées, estimant que les quarts de finale n’ont pas réservé de surprise majeure jusqu’à présent.

Christian Kofane : entre rêve et concentration

Présent en conférence de presse, l’avant-centre camerounais Christian Kofane a évoqué l’importance de cette compétition. « Disputer la CAN est un rêve devenu réalité », a déclaré l’attaquant de 19 ans, évoluant au Bayer Leverkusen.

Il a assuré que l’ensemble du groupe est pleinement concentré sur ce quart de finale face au pays hôte. « Nous sommes prêts et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour rendre les Camerounais fiers », a-t-il affirmé.

Deux parcours solides jusqu’aux quarts

Le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire face à l’Afrique du Sud (2-1), tandis que le Maroc a validé son billet en s’imposant contre la Tanzanie (1-0). Le duel entre Lions de l’Atlas et Lions indomptables s’annonce serré, avec un enjeu mental clairement identifié comme déterminant.