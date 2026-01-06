L’Institut Supérieur du Sport et de l’Education Physique (ISSEP) du Kef enregistre une progression remarquable dans le prestigieux classement mondial de Shanghai. Pour l’année 2025 dans la discipline “Sciences du Sport”, l’établissement tunisien se hisse à la 181e place mondiale, sur près de 21 mille instituts évalués.

Cette performance a été annoncée ce lundi par le directeur de l’institut, Noamen Guelmami, dans une déclaration à l’agence TAP. Il a attribué cette brillante ascension à la qualité de la recherche scientifique, l’efficacité du travail d’équipe et le bon positionnement académique de l’institut sur la scène internationale.

“Le classement de Shanghai ne retenant que les 300 premières institutions universitaires mondiales, cette entrée reflète la place avancée de l’ISSEP du Kef au niveau planétaire. Cette reconnaissance est notamment due au fait que les recherches produites par ses enseignants-chercheurs sont publiées dans les meilleures revues scientifiques internationales”, a tenu à préciser Guelmami.

Rappelons que le classement académique des universités mondiales de Shanghai (ARWU) est considéré comme l’un des plus exigeants et influents, fondé sur des critères objectifs et stricts, notamment la production scientifique, la qualité de la recherche et le nombre de citations.