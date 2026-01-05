Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) dévoilera mercredi 7 janvier son programme promotionnel pour l’année 2026, lors d’une conférence de presse à Tunis.

Au cours de cette conférence, les responsables du CEPEX présenteront les grandes lignes de la stratégie de promotion des exportations pour cette année, ainsi que les nouveautés et les principaux projets destinés à accompagner et soutenir les entreprises exportatrices tunisiennes.

L’objectif de ce programme est de renforcer la compétitivité des exportateurs nationaux, de favoriser leur accès aux marchés étrangers et de consolider leur positionnement sur la scène mondiale.