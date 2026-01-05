L’Égypte affronte le Bénin en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) ce lundi 5 janvier à 17h, au stade d’Agadir. Premiers de leur groupe, les Pharaons partent favoris face à des Béninois qualifiés parmi les meilleurs troisièmes.

En quête d’un premier sacre continental depuis 2010, les Égyptiens ont réalisé un parcours solide lors de la phase de groupes, avec deux victoires contre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, et un match nul face à l’Angola. Déjà qualifiée avant la troisième journée, l’Égypte a pu faire tourner son effectif et devrait aligner ses titulaires pour ce rendez-vous décisif.

De son côté, le Bénin aborde cette rencontre sans pression. Les Guépards ont marqué l’histoire en phase de poules grâce à une victoire 1-0 face au Botswana, et peuvent compter sur une motivation supplémentaire : une prime de 300 000 euros promise par le président de la Fédération, Mathurin De Charcus, en cas d’exploit. Le sélectionneur Gernot Rohr devra toutefois gérer plusieurs incertitudes, notamment Steve Mounié, malade, et David Kiki, touché au mollet.

Égypte – Bénin : date, heure et diffusion

Date : lundi 5 janvier 2026

Heure : 17h

Lieu : stade d’Agadir

Chaîne TV : beIN Sports 1