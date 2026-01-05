Le joueur de tennis tunisien Aziz Ouakaa, classé 657e mondial, s’est qualifié pour le dernier tour du tableau préliminaire des qualifications pour le tournoi de Bangalore en Inde, après sa victoire ce dimanche sur l’Indien Aditya Vishal Bysikar, classé 1628e mondial, sur le score de 2-0 (6-4, 7-6).

Au dernier tour qui précède le tableau principal, Aziz Ouakaa affrontera le Japonais Ryotaro Taguchi, classé 856e mondial, qui a de son côté éliminé son compatriote Takuya Kamazaka, classé 473e mondial, sur le score de 2-0 (7-5, 6-1).

Le tournoi se déroule sur des courts en dur et offrent un total de 200 000 dollars de prize money.