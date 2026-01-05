Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a diffusé, en collaboration avec la Télévision tunisienne, une vidéo à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la création de l’Organisation des Nations unies (ONU), retraçant, à travers des archives audiovisuelles rares, la contribution de la Tunisie à l’action multilatérale onusienne depuis 1945.

Réalisé dans le cadre d’une initiative du président de la République, Kaïs Saïed, faisant de l’année 2025 l’« Année du renforcement du multilatéralisme et du partenariat avec le système des Nations unies », ce documentaire met en lumière l’engagement précoce et constant de la Tunisie en faveur des principes fondateurs de l’Organisation, notamment le règlement pacifique des différends, le respect du droit international et le droit des peuples à l’autodétermination.

Le film rappelle que la cause tunisienne a été portée devant les instances onusiennes dès le début des années 1950, avant même l’indépendance du pays en 1956, soulignant le soutien apporté par les pays arabes et africains. Il revient sur l’adhésion officielle de la Tunisie à l’ONU le 12 novembre 1956, ainsi que sur les principales étapes de sa participation aux travaux de l’Organisation dans les domaines politique, diplomatique, juridique, social et humanitaire.

Le documentaire met également en relief les mandats assumés par la Tunisie au sein du Conseil de sécurité, où elle a siégé à plusieurs reprises en tant que membre non permanent. Durant ces mandats, la diplomatie tunisienne a œuvré pour la promotion du dialogue, la prévention des conflits et la défense des intérêts du continent africain et du monde arabe, conformément à une tradition de modération et d’attachement à la paix.

À chaque fois, la diplomatie tunisienne, incarnée notamment par des figures emblématiques comme Habib Bourguiba, Mongi Slim et Habib Chatti s’est distinguée par son attachement au dialogue, à la prévention des conflits et à la défense des intérêts des pays du Sud, en particulier ceux du continent africain et du monde arabe.

Une place particulière est accordée au parcours du diplomate tunisien Mongi Slim, premier Africain et premier Arabe à présider la 16ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies en 1961, dans un contexte marqué par la décolonisation et l’émergence de nouveaux États indépendants. Cette séquence est présentée comme un moment charnière traduisant la reconnaissance internationale du rôle de la Tunisie au sein de l’Organisation, au-delà de son poids géographique et économique.

La vidéo met en évidence l’engagement continu de la Tunisie en faveur du droit international, de la paix, de la libération des peuples et du soutien aux causes justes, en particulier la cause palestinienne. Elle souligne également la participation du pays aux opérations de maintien de la paix et sa coopération avec les agences onusiennes dans les domaines du développement, des droits humains, de la justice sociale, de l’égalité des genres, de la migration, de l’environnement et du climat.

Selon le document, la Tunisie a fait du multilatéralisme un axe central de sa politique étrangère, fondé sur la coopération internationale, le respect de la souveraineté des États et l’égalité entre les nations. Face aux défis mondiaux contemporains, la vidéo présente la position tunisienne comme un plaidoyer en faveur d’un multilatéralisme renouvelé, efficace et équitable, ancré dans le respect du droit international.

À l’heure où la communauté internationale célèbre les 80 ans de l’ONU, cette initiative entend non seulement honorer un héritage, mais aussi réaffirmer la conviction tunisienne à un ordre international fondé sur le droit, le dialogue et la solidarité.