Un nouveau puits de substitution dans la région de Kahf-Enhal relevant de la localité d’Ouled Zarrouk dans la délégation de Siliana-sud (gouvernorat de Siliana) a été inauguré, vendredi.

Le commissaire régional au développement agricole, Jamel Ferchichi a indiqué à l’Agence TAP, que ce projet vise à assurer l’approvisionnement en eau potable au profit de 125 familles dans les régions de Ksaouria, Khialet, Kdhayria et Gdhaifia relevant des localités de Sfina et Ouled Zarouk.

Le coût des travaux de forage de ce puits, d’une capacité de pompage de 15 litres/s, s’élève à 242 mille dinars, a ajouté la même source.