Le Real Madrid a parfaitement lancé son année 2026 en s’imposant largement face au Betis Séville (5-1), dimanche au stade Santiago-Bernabéu, lors de la 19e journée de Liga. La rencontre a été marquée par le triplé de Gonzalo Garcia, 21 ans, auteur de ses premiers buts en championnat avec l’équipe première.

Révélation de la dernière Coupe du monde des clubs, le jeune attaquant madrilène a ouvert le score à la 20e minute d’une tête croisée. Après la pause, il a doublé la mise d’une reprise de volée à la 50e minute, avant de parachever sa prestation par une talonnade inspirée à la 83e. Ovationné par le public, Garcia a quitté la pelouse à la 89e minute.

Entre-temps, le Real Madrid a accentué sa domination. Raul Asencio a inscrit le troisième but des Merengue à la 56e minute, à la suite d’un corner bien exploité. Le Betis est parvenu à réduire l’écart par l’intermédiaire du Colombien Cucho Hernandez (66e), profitant d’un moment de relâchement défensif.

Un Betis dangereux mais inefficace

Malgré l’ampleur du score, les Sévillans ont montré des intentions offensives après la pause. Giovani Lo Celso et Rodrigo Riquelme ont chacun trouvé le poteau (62e, 75e), manquant l’occasion de relancer pleinement le match. Le gardien belge Thibaut Courtois s’est également illustré par plusieurs arrêts déterminants, maintenant l’avance confortable des Madrilènes.

Dans le temps additionnel, Fran Garcia a scellé définitivement le succès du Real Madrid en inscrivant le cinquième but (90e+4), concluant une rencontre globalement maîtrisée par les hommes de Xabi Alonso.

Un succès important au classement

Grâce à cette victoire, le Real Madrid conforte sa deuxième place au classement avec 45 points et reste au contact du FC Barcelone, leader avec 49 unités. Ce large succès offre également un répit à l’entraîneur Xabi Alonso, sous pression après une série de résultats jugés mitigés en championnat.

Pour le Betis Séville, cette lourde défaite souligne des difficultés défensives persistantes, malgré une capacité à se créer des occasions face à un adversaire de premier plan.