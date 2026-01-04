La sélection marocaine de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 en battant la Tanzanie sur le score de 1-0, dimanche au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Longtemps accrochés par une équipe tanzanienne bien organisée, les Lions de l’Atlas ont fini par faire la différence à l’heure de jeu. Le but victorieux a été inscrit par Brahim Diaz à la 64e minute, concrétisant la domination marocaine en seconde période.

Solides défensivement et patients dans la construction, les hommes de Walid Regragui ont su éviter le piège d’un adversaire regroupé, validant ainsi leur statut de favori devant leur public.

En quarts de finale, le Maroc affrontera le vainqueur du duel entre l’Afrique du Sud et le Cameroun, programmé dimanche soir (20h00) au stade Al Madina à Rabat.