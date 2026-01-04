Casablanca, 4 janvier 2026 – Le Mali s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, en éliminant la Tunisie aux tirs au but (3-2), après un match nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, samedi au Complexe Sportif Mohammed V.

Une qualification acquise dans l’adversité

Réduits à dix joueurs dès la 27e minute après l’expulsion de Woyo Coulibaly, les Maliens ont résisté à la pression tunisienne pendant plus de 90 minutes. Le sélectionneur malien Tom Saintfiet a salué la performance de ses joueurs, évoquant une prestation collective marquée par la discipline tactique, la combativité et la solidité mentale.

Un scénario cruel pour la Tunisie

Dominateurs dans le jeu, les Aigles de Carthage ont longtemps manqué d’efficacité. Firas Chaouat a ouvert le score à la 88e minute, mais l’égalisation est intervenue dans le temps additionnel, après un penalty transformé par Adama Simayoko (90e+6). Lors de la séance des tirs au but, la Tunisie a échoué malgré deux avantages successifs.

Réactions contrastées

Le sélectionneur tunisien Sami Trabelsi a exprimé sa déception après une élimination jugée prématurée, soulignant l’incapacité de son équipe à conserver l’avantage.

Côté malien, le capitaine Yves Bissouma a mis en avant l’esprit de sacrifice et la préparation mentale du groupe. Le gardien Djigui Diarra, élu homme du match, a joué un rôle décisif lors des tirs au but.

Cap sur les quarts

En quarts de finale, le Mali affrontera le Sénégal, vainqueur du Soudan (3-1), vendredi prochain à Tanger.