Pour la première fois de son histoire, le Paris FC reçoit le PSG en Ligue 1, dimanche 4 janvier 2026 à 20h45. Ce derby parisien historique promet un choc intense entre le petit poucet du championnat et l’une des plus grandes équipes d’Europe.

Paris FC : un exploit à portée de main

Le Paris FC, actuellement 14e du championnat avec 16 points (4 victoires, 4 nuls, 8 défaites), aborde ce match unique avec l’envie de marquer l’histoire. Le club parisien dispute son premier derby de Paris en Ligue 1 et jouera devant ses supporters au Stade Charléty, dans un contexte chargé d’émotions. Sur le papier, les Parisiens ne sont pas favoris face au PSG, mais ce derby pourrait réserver des surprises mémorables.

PSG : un impératif de victoire

Le PSG, deuxième du championnat avec 36 points (11 victoires, 3 nuls, 2 défaites), ne peut se permettre le moindre faux pas. À un point du RC Lens, leader, l’équipe de Luis Enrique doit gérer la pression d’un match historique et imposer sa supériorité. Les stars comme Mbappé et Dembélé sont attendues pour faire la différence et maintenir l’objectif d’un dixième titre consécutif en Ligue 1.

Quand et sur quelle chaîne suivre le derby ?

Compétition : Ligue 1 – 17e journée

Date : dimanche 4 janvier 2026

Coup d’envoi : 20h45 (heure française)

Stade : Stade Charléty, Paris

Diffusion TV : Ligue 1+

Streaming : Application DAZN