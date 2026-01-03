L’ancien international brésilien Roberto Carlos a quitté, vendredi, l’hôpital où il était admis depuis le 29 décembre, à la suite d’une intervention cardiaque. L’information a été confirmée vendredi à Brasilia, indiquant que l’ex-latéral gauche poursuit désormais sa convalescence à domicile.

Âgé de 52 ans, Roberto Carlos avait été hospitalisé à São Paulo après qu’un examen médical de routine a mis en évidence une obstruction coronarienne. Cette anomalie a nécessité une angioplastie, selon des sources médicales. L’intervention, programmée initialement pour durer une quarantaine de minutes, s’est finalement étendue sur près de trois heures en raison de complications survenues pendant l’opération. Elle s’est toutefois déroulée avec succès.

Une intervention plus longue que prévu

Les médecins ont procédé à l’angioplastie afin de traiter l’obstruction détectée lors des examens. Malgré les complications peropératoires ayant prolongé la durée de l’intervention, l’évolution post-opératoire a été jugée favorable, permettant la sortie de l’ancien joueur quelques jours plus tard.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Roberto Carlos a tenu à remercier le personnel médical pour « son attention, ses soins et son soutien ». Il s’est dit soulagé de pouvoir regagner son domicile et de poursuivre sa convalescence entouré de ses proches.

Une figure majeure du football mondial

Roberto Carlos reste l’une des figures emblématiques du football international. Il a porté durant onze saisons le maillot du Real Madrid, avec lequel il a notamment remporté trois Ligues des champions. Sa carrière en club est marquée par une longévité et un palmarès qui ont contribué à son statut de référence à son poste.

Sur le plan international, il a été sacré champion du monde avec le Brésil en 2002, après avoir disputé trois Coupes du monde. Il a également remporté deux Copa América et une Coupe des Confédérations, enrichissant un palmarès déjà conséquent.

Un suivi médical sans inquiétude annoncée

Selon son entourage, Roberto Carlos restera sous suivi médical régulier dans les prochaines semaines. Son état de santé actuel ne suscite toutefois pas d’inquiétude particulière, d’après les informations communiquées. L’ancien international devrait ainsi poursuivre sa récupération dans un cadre familial, sous contrôle médical.