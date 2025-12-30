La Tunisie a validé sa qualification pour la phase à élimination directe de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 à l’issue de son match nul (1-1) face à la Tanzanie, disputé au Stade Olympique de Rabat. Ce résultat permet également aux Taifa Stars de conserver une chance sérieuse de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Source : Confédération Africaine de Football (CAF).

Une première période maîtrisée par la Tunisie

La rencontre a longtemps manqué d’intensité. La Tunisie a dominé la possession sans réellement accélérer, se procurant peu d’occasions franches. Ismaël Gharbi s’est néanmoins montré le plus dangereux côté tunisien, trouvant le poteau avant d’être décisif juste avant la pause. À la 43e minute, après une consultation de la VAR pour une faute sur Hazem Mastouri, il a transformé le penalty accordé, permettant aux Aigles de Carthage de rejoindre les vestiaires avec un avantage logique (1-0).

Le réveil tanzanien après la pause

Au retour des vestiaires, la Tunisie a choisi de gérer son avance, cédant progressivement l’initiative à la Tanzanie. Plus entreprenants, les Taifa Stars ont accentué leur pression malgré un rythme haché. À la 54e minute, Feisal Salum a égalisé d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface, dont le rebond a surpris le gardien Aymen Dahmen. Ce but a relancé une rencontre longtemps fermée.

Une fin de match sans relief mais décisive au classement

La dernière demi-heure a été marquée par de nombreuses fautes et changements. Les deux équipes ont semblé se satisfaire du résultat, la Tanzanie cherchant surtout à préserver un nul précieux pour le classement. Malgré quelques situations sans réel danger, le score n’a plus évolué, validant la qualification tunisienne et maintenant l’espoir tanzanien.

Trabelsi : priorité à la qualification

Après la rencontre, le sélectionneur tunisien Sami Trabelsi a mis en avant l’objectif atteint. Il a rappelé l’importance de cette qualification après des résultats décevants lors des dernières éditions, tout en reconnaissant que le niveau de jeu affiché restait perfectible. Il a également souligné la nécessité d’élever le niveau face à des adversaires plus solides lors des prochains tours.

Gamondi : fierté et apprentissage pour la Tanzanie

De son côté, Miguel Gamondi, sélectionneur de la Tanzanie, a exprimé sa satisfaction du travail accompli malgré un temps de préparation limité. Il a insisté sur la fierté ressentie par l’ensemble du groupe et sur le changement de mentalité opéré. Selon lui, ce parcours représente un apprentissage important et un rappel du potentiel du football tanzanien pour les générations à venir.