La 17e journée du Championnat d’Italie de football, disputée samedi, dimanche et lundi, a confirmé l’intensité de la lutte en tête du classement, tout en accentuant la pression sur les équipes du bas de tableau.

L’Inter solide leader, Milan et Naples suivent

Victorieux sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (1-0), l’Inter Milan conforte sa place de leader avec 36 points, profitant d’une prestation maîtrisée à l’extérieur. Les Nerazzurri devancent de peu le Milan AC (35 pts), large vainqueur de Vérone (3-0) à San Siro, et Naples (34 pts), qui s’est imposé sans trembler à Cremonese (2-0).

La Juventus Turin poursuit sa remontée après son succès à Pise (2-0), totalisant désormais 32 points, tandis que l’AS Rome (30 pts) peut réduire l’écart selon l’issue de son match face au Genoa, programmé lundi soir (20h45, GMT+1).

Résultats contrastés au milieu de tableau

Dans le ventre mou, Côme s’est illustré avec une nette victoire à Lecce (3-0), confirmant sa bonne dynamique (27 pts). Bologne et Sassuolo se sont neutralisés (1-1), alors que la Lazio Rome a arraché un nul sur la pelouse d’Udinese (1-1). En revanche, Torino a chuté à domicile face à Cagliari (1-2).

La zone rouge sous tension

En bas de classement, la situation reste préoccupante pour Fiorentina, lanterne rouge avec 9 points, battue à Parme (1-0). Pise (11 pts) et Vérone (12 pts) demeurent également en grande difficulté à l’issue de cette journée.