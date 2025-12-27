Mehrez Boussayène a été reconduit, vendredi soir, à la présidence du Comité National Olympique Tunisien (CNOT) pour un quatrième mandat consécutif couvrant la période 2025-2028. Sa réélection est intervenue à l’issue de l’Assemblée générale élective tenue dans un hôtel de la capitale, en présence de 31 fédérations sportives, dont 21 olympiques et 10 non olympiques.

Seul candidat à sa propre succession, Boussayène, qui préside le CNOT depuis 2013, a vu sa continuité à la tête de l’institution validée sans opposition. L’Assemblée a également procédé à l’élection des membres du bureau exécutif ainsi que de ceux du Conseil d’arbitrage sportif.

Un bureau exécutif élargi pour le mandat 2025-2028

À l’issue du scrutin et après l’annonce officielle des résultats par la commission électorale indépendante, le bureau exécutif du CNOT pour le nouveau mandat a été constitué. Il comprend, outre le président Mehrez Boussayène, dix-sept représentants des fédérations olympiques : Aref Brini, Nahla Ben Ibrahim, Mohsen Takrouni, Sofiène Jeribi, Saber Jelajla, Iskander Hachicha, Hédi Lahouar, Hassine Kharrazi, Sofiène Chaouachi, Taher Zaraï, Mohamed Fetni, Abdelmajid Jrad, Hatem Marnoui, Ridha Manaï, Hédia Mansour, Karim Hilali et Inès Hammami.

Les fédérations non olympiques sont représentées par Mourad Snoussi, Mohamed Adel Zahra, Béchir Cherif et Habib Chérif. Marwa Amri a, pour sa part, été élue représentante du sport d’élite au sein du bureau exécutif.

Composition du Conseil d’arbitrage sportif

L’Assemblée générale a également élu les membres du Conseil d’arbitrage sportif, désormais composé de Akram Zribi, Bahaeddine Bakkari, Chedly Rahmani, Henda Guesmi et Ali Guiga.

Responsabilité renforcée et continuité stratégique

À l’issue de sa réélection, Mehrez Boussayène a déclaré à l’agence TAP que la confiance renouvelée de la famille olympique tunisienne renforçait le sens de la responsabilité qui lui incombe. Il a rappelé que près de 40 % des médailles olympiques remportées par la Tunisie depuis la création du mouvement olympique national ont été obtenues au cours de ses trois précédents mandats.

Selon lui, ce bilan reflète le travail mené par le CNOT en coordination avec les différents acteurs du sport tunisien, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette coopération a permis, a-t-il souligné, à la Tunisie d’accéder à plusieurs reprises aux podiums olympiques et de porter haut ses couleurs sur la scène internationale.

Vers un modèle sportif professionnel

Pour le prochain mandat, le président du CNOT a affirmé que la priorité sera la mise en place d’un modèle sportif professionnel, axé sur la formation de champions et le renforcement du rayonnement international du sport tunisien. Cette orientation reposera sur le développement des ressources humaines, l’instauration d’une culture de planification et d’évaluation continue, ainsi que sur la discipline, l’excellence et une gouvernance saine et transparente.

Il a enfin assuré que le CNOT poursuivra son soutien aux fédérations sportives, tant pour l’organisation de compétitions continentales et mondiales en Tunisie que pour la participation des athlètes aux stages et regroupements à l’étranger, en s’appuyant sur les mécanismes de financement disponibles, notamment ceux de la Solidarité Olympique.